Asola, domenica prosegue la rassegna ‘Nord Europa, tra miti e realtà’ al Museo Bellini

ASOLA Proseguono oggi gli incontri della rassegna “Nord Europa, tra miti e realtà. Viaggio ad alte latitudini”, organizzata dalla Delegazione dell’Asolano dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani in collaborazione con il Comune. Alle 16 presso il Museo Civico “Goffredo Bellini” la ricercatrice Irene Perini descriverà la sua esperienza tra Asola e Stoccolma con “Välkommen till Sverige” passando da Göteborg e Gällivare in uno studio di una popolazione del nord della Svezia che non sente dolore. Il successivo appuntamento si terrà, poi, domenica 29 novembre con lo storico dell’arte Giandomenico Romanelli che parlerà sul tema “L’ossessione nordica. Da Böcklin a Munch e la pittura italiana del primo Novecento.” Un viaggio nelle prime Biennali di Venezia palcoscenico in cui fu possibile notare come l’arte nordica (tedesca, svizzera e scandinava) stesse influenzando l’arte italiana tra fine del XIX secolo e primo XX. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e informazioni presso il Museo Civico “Goffredo Bellini” di via Garibaldi 7, tel. 0376-733075, email: museo@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan