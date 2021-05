Asola, Martedì 4 Maggio prosegue la rassegna ‘Storie a Viva Voce’ in diretta streaming dal Museo Bellini

ASOLA Appuntamento stasera alle ore 21 dal Museo Civico “Goffredo Bellini” della centrale via Garibaldi 7, per parlare in diretta streaming di Asola e delle sue infinte storie popolari. La chiusura e il momento difficile legato alla situazione pandemica ha portato infatti il Museo Civico “Goffredo Bellini” a esplorare nuovi strumenti di comunicazione e valorizzazione insieme alla comunità e alla disponibilità gratuita di alcuni cittadini. Si è pensato di creare una nuova rubrica online “Storie a viva voce” che si potrà vedere ogni martedì sera sul canale youtube del Museo Civico per altri 7 appuntamenti, con video racconti sul territorio asolano: storia, monumenti, aneddoti, personaggi, folklore e religiosità. In un’ottica di valorizzazione e promozione ma allo stesso tempo di raccolta di fonti orali con l’obiettivo di salvare e far conoscere il grande scrigno di memorie. Il territorio ci appartiene, fa parte del nostro mondo interiore: è luogo di riferimento, un bene mai dimenticato che alimenta la nostra memoria. È terra, è casa, è vita, è l’oggi, ma anche un passato in cui ci riconoscersi. Alla luce di questo si rivela, oggi più che mai, necessario conservare le testimonianze dei custodi del tempo. L’obiettivo generale è proprio la riscoperta, la conoscenza, la tutela e quindi la promozione di quella ricchezza non tangibile che fa parte della memoria collettiva di una comunità e su cui si fonda il senso di appartenenza dei cittadini a quel luogo.

Paolo Zordan