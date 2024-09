Canneto sull’Oglio, al via la prevendita per la commedia dialettale ‘E’ rivà el dutur…’

CANNETO SULL’OGLIO Si terrà venerdì 20 settembre alle 21 al teatro comunale “Mauro Pagano” la commedia dialettale in due atti di Cirillo Chittolina dal titolo “E’ rivà el dutur…” che verrà messa in scena dalla Compagnia del “Verderam” di Rodigo per la regia di Cirillo Chittolina. Pièce tratta dalla omonima commedia dialettale che racconta in modo brillante e divertente una tipica giornata di un medico condotto di paese alle prese con pazienti dalle richieste sempre più strane che non vedono in lui solo la figura del classico dottore, ma anche l’amico confidente in grado di risolvere ogni loro problema. Ingresso con biglietto unico al costo di 10 euro e informazioni e prenotazioni presso l’ufficio cultura del Comune, tel. 0376-717010 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 oppure inviando una mail a: cultura@comune.canneto.mn.it. Vendita dei biglietti anche presso la biglietteria del teatro giovedì 19 settembre dalle 16 alle 19 e venerdì 20 settembre due ore prima dell’inizio dello spettacolo.

Paolo Zordan