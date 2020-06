Canneto sull’Oglio, cinema all’aperto in piazza Gramsci organizzato dal Comune

CANNETO SULL’OGLIO L’assessorato alla cultura guidato da Gianluca Bottarelli ha organizzato per mercoledì 1° luglio alle ore 21.15 in piazza Gramsci, una divertente serata di cinema all’aperto in compagnia della pesciolina Dory e delle sue avventure. L’ingresso sarà gratuito con posti a sedere e prenotazione obbligatoria entro martedì 30 giugno e in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 i posti saranno limitati. Alla ricerca di Dory (Finding Dory) è un film del 2016 diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane. È un film d’animazione sequel e spin-off di “Alla ricerca di Nemo” del 2003, diretto da Andrew Stanton, prodotto dalla Pixar e distribuito dalla Walt Disnet Pictures. Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory cerca di ritrovare la propria famiglia, dalla quale ha ricordato di essere stata separata da piccola. In barba alle sue frequenti e continue amnesie la pesciolina affronta un’avventura senza precedenti. Per la prenotazioni dei posti gratuiti si può telefonare al numero 0376-717010 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Seguiranno nelle prossime settimane altri appuntamenti con il cinema all’aperto attualmente in fase di definizione.

Paolo Zordan