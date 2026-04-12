Banda della “marmotta”. Assalto notturno al bancomat Bpm di Asola. Bottino da quantificare

ASOLA La banda della “marmotta” è tornata a colpire nel Mantovano, e questa volta l’assalto sembra essere riuscito. Quattro persone travisate hanno fatto saltare il bancomat della filiale di Bpm di via Garibaldi ad Asola. E’ successo questa notte intorno alle 3, quando un forte boato ha svegliato i residenti della zona. I banditi hanno usato un piccolo ordigno detto “marmotta”, fissato a una lastra di metallo che è stata inserita nella intercapedine dello sportello automatico. Dopo che questo è stato fatto saltare i malviventi hanno raccolto il denaro e sono fuggiti a bordo di un’auto scura e di grossa cilindrata. Ingenti alla struttura, ancora da quantificare come l’ammontare del bottino. Sul posto i carabinieri che hanno dato il via alle indagini acquisendo anche le immagini delle telecamere. La scorsa settimana un’altra banda della marmotta aveva tentato un analogo colpo a Suzzara che però non era riuscito. Durante la fuga i banditi erano finiti fuori strada a Romanore, dove erano stati costretti ad abbandonare l’auto carica di esplosivo.