Cinema sotto le stelle: domani c’è “Una famiglia vincente”

GONZAGA – Nuovo appuntamento con il cinema sotto le stelle in piazza Castello, nel centro storico di Gonzaga. Domani, martedì 12 giugno alle ore 21:30, sarà proiettato “Una famiglia vincente”, un biopic sulle campionesse del tennis Venus e Serena Williams con protagonista Will Smith. La rassegna cinematografica è realizzata dall’Associazione Esternonotte in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A partire dalle ore 20 sarà in funzione in piazza anche il punto ristoro allestito dall’associazione commercianti Insieme Gonzaga.