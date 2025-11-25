Concerto tributo ai Pink Floyd al Mascara il 29 novembre

I Rolling Waves porteranno la musica dei Pink Floyd sabato 29 novembre alla discoteca Mascara di Mantova, con inizio concerto alle ore 21,45 nello spazio “Arena” collegato al Ristorante. La tribute band dei Pink Floyd proporrà per l’occasione un repertorio d’eccellenza, che conterrà i brani della consacrazione del grande gruppo rock inglese, composti nei primi anni 70; la suite “Echoes” sarà la vera perla della serata, accompagnata dai grandi successi di The Dark side of the moon, Wish you were here e The Wall. Il progetto musicale dei Rolling Waves non trascura alcun dettaglio della musica dei Pink Floyd, proponendo brani dei primissimi album (i cosiddetti “Early years”), fino al periodo più recente, esplorando anche The final cut e A momentary lapse of reason. Per l’occasione la band si avvarrà anche di una scenografia accattivante, con proiezioni di video tematici sui maxi schermi e il light show. I Rolling Waves Pink Floyd Tribute band sono composti da 5 elementi: Davide Accordi a chitarra elettrica ed acustica, voce ed effetti – Luigi Tabarini a basso e voce – Paolo Avella a tastiere e voce – Alessandro bucci sax e flauto – Giuseppe Cangelosi a batteria, percussioni ed effetti. E’ consigliata la prenotazione con il pacchetto previsto per la cena al Ristorante. Info e prenotazioni al n.0376391467 – 3334004100.