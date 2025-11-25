Il prossimo ottobre torna Laura Pausini al PalaUnical

MANTOVA Laura Pausini annuncia nuove: l’attesissimo live IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al PalaUnical di Mantova il 1° ottobre 2026, e in due nuovi stadi: Lignano Sabbiadoro e Pescara, rispettivamente il 2 giugno e il 26 giugno 2027.

Svelata anche la data dello show di Londra, che ospiterà l’Artista italiana più premiata al mondo il prossimo 28 ottobre 2027, sul prestigioso palco della Royal Albert Hall.

I biglietti per Mantova, la data zero in collaborazione con Mister Wolf, saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 27 novembre.

Per gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub (Laura4u) è prevista per tutte le date una speciale presale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 26 novembre 2025.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it – Info presale fanclub: www.laura4u.com