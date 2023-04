Cultura e ambiente con C-Change festival a Palazzo Te

Mantova C-Change Festival, giunto alla seconda edizione, è l’evento dedicato alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e della sensibilizzazione al cambiamento climatico, attraverso linguaggi culturali e creativi.

Esposizioni, laboratori, letture, Lectio Magistralis e una residenza artistica che vede il coinvolgimento del collettivo Borlottee.

Torna, più forte della prima edizione, il C-Change Festival che oggi e domani apre le sue porte al pubblico con numerosi appuntamenti.

L’evento rientra nell’ambito del progetto Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio, con il sostegno di Fondazione Cariverona. Un progetto di Parco del Mincio in partenariato con Comune di Mantova. Da un’idea di Gruppo ARC3A che già dalla prima edizione ha voluto dedicarsi alle tematiche della salvaguardia dell’ambiente e della sensibilizzazione al cambiamento climatico, attraverso linguaggi culturali e creativi.

Il Festival è stato concepito in seguito al progetto europeo C-Change di cui Manchester è stata città capofila e che ha coinvolto le città di Mantova, Breslavia, Gelsenkirchen, Sibenik, Águeda. Il progetto è partito nel 2020 e ha visto fin da subito la collaborazione con il Gruppo ARC3A – Azioni per la Resistenza Climatica Collettiva di Cultura e Arte – Mantova, nato per continuare le buone pratiche iniziate con la partecipazione al progetto C-Change