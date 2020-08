Calcio Serie C – Mantova, due grandi ex scommettono su Panizzi e Pinton

MANTOVA Tra i volti nuovi del Mantova spiccano Erik Panizzi e Matteo Pinton (quest’ultimo firmerà oggi), due che la C l’hanno già frequentata. Sulle loro qualità abbiamo chiesto un parere a due ex biancorossi. Di Panizzi parla Giuseppe Magalini, attuale ds del Vicenza, che l’ha avuto alla Reggiana: «Quando sono arrivato – ricorda il “Mago” – era in scadenza, fui proprio io a rinnovargli il contratto. Ci ha dato una mano non indifferente. È un giocatore duttile in fase difensiva, bravo sia come marcatore che come terzino sinistro. Inoltre è dotato di buona personalità, perciò anche sul piano caratteriale sa farsi valere. Per me è un bel colpo per la categoria, complimenti al Mantova che l’ha preso». Sul terzino destro Pinton, invece, abbiamo chiesto lumi a Manuel Spinale, neotecnico dell’Arzignano: «Buon giocatore – spiega l’ex Pitbull – , fa della forza e della grinta le sue armi migliori. Anche in allenamento dà sempre il massimo. Alla Vecomp l’ho visto crescere tantissimo, tanto che io e Fresco l’abbiamo promosso titolare nel girone di ritorno. Farà bene anche a Mantova».