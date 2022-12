Nuovo aumento dei pazienti Covid: sfiorata quota 100 ricoveri

MANTOVA Continua a salire il numero dei pazienti ricoverati per Covid nelle strutture pubbliche e private della nostra provincia. Stando all’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana, riferito alla giornata di ieri 28 dicembre, i ricoveri per Covid nel Mantovano sono complessivamente 95, di cui tre in Terapia Intensiva. Non ci sarebbero stati, invece, nuovi decessi per Covid dallo scorso 26 dicembre. Nella sola giornata di ieri nella nostra provincia sono stati registrati 296 nuovi casi di Covid, per una percentuale di positività del 17,69% sui 1673 tamponi effettuati nel Mantovano, 1584 dei quali antigenici. La quarta ondata, quella infinita, caratterizzata dalla variante Omicron e dalle sue sottovarianti, sembra dunque avviarsi verso un nuovo picco di contagi. L’inizio della quarta ondata viene datato al primo agosto 2021. Da allora fino allo scorso 30 novembre, data cui è riferito l’ultimo report completo dell’Osservatorio Epidemiologico di Ats Val Padana, nel Mantovano sono stati registrati 135.798 casi di Covid per un tasso di incidenza pari a 497,7. Per quel che riguarda i ricoveri per Omicron sono stati complessivamente 1553 in questo stesso arco temporale, per un tasso di ricovero pari a 5,5 e un’incidenza di 11,4 ricoveri ogni 100mila casi di Covid. I numeri della quarta ondata sono in contrasto abbastanza netto con quelli delle altre ondate; questo perché se da un lato è caratterizzata da una contagiosità di gran lunga superiore alle precedenti, dall’altro ha avuto effetti decisamente minori sul sistema sanitario che sulla maggior parte dei contagiati. Basti pensare che l’incidenza di ricoveri ogni 100mila casi è di 11,4 per la quarta ondata contro l’incidenza di 59,4 della prima ondata, 40,6 per la seconda e 56,4 per la terza. Una differenza che diventa ancora più evidente tenendo conto che l’incidenza della quarta ondata è misurata su un periodo temporale molto più lungo di quello delle altre ondate.