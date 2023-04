Blitz antidroga: operazione dei Cc in centro a Gonzaga

Gonzaga Hanno fatto irruzione durante le prime ore di ieri mattina in pieno centro storico a Gonzaga i Carabinieri e le unità cinofile che diversi commercianti di piazza Matteotti confermano di aver visto nel bel mezzo di un’azione, probabilmente di antidroga, mentre si trovavano ad alzare le serrande delle proprie attività. Un risveglio se non altro movimentato quello che ha interessato la piazza principale di Gonzaga e più in particolare, l’area del centro adiacente il plesso ex villa Gina.

Stando a quanto accaduto difatti i militari avrebbero fatto incursione con il supporto delle squadre cinofile in un esercizio commerciale di alimentari presente proprio nei pressi dello stabile in questione perlustrando non solo il negozio, ma l’area circostante. Al momento non è dato sapere i dettagli dell’intervento poiché non si hanno ancora elementi ufficiali, ciò che però rimane certo è che gli stessi cittadini da diversi mesi e per alcuni, addirittura anni – come riportato anche in un precedente articolo uscito sulla Voce – proprio nella zona fiancheggiante l’immobile ammalorato, si registrerebbero costantemente episodi di spaccio e la presenza di gruppi di persone bivaccate in palese stato alterato. Gli stessi residenti hanno ugualmente manifestato il timore di attraversare il tratto di strada e imbattersi in spiacevoli sorprese. Una situazione di gravissimo disagio in pieno centro storico, documentata anche dalla presenza di siringhe disseminate tra i rifiuti abbandonati all’interno del giardino della villa.