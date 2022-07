E20 torna e organizza il “Summer Party” in piazza Erbe

MANTOVA Ad animare Mantova torna “E 20”, il gruppo organizzativo creato anni fa da Fabio Rosa, titolare dell’omonima gelateria in piazza Erbe. L’ideatore, dopo gli anni di Covid, ha deciso di ridare vita ad un brand che in passato ha realizzato importanti eventi pubblici che hanno coinvolto centinaia di persone, come la festa di Natale in pieno agosto con tanto di addobbi e musiche in stile Christmas. L’occasione per vedere di cosa sarà nuovamente capace lo staff “E 20” è già stata decisa: il 30 luglio 2022 vi sarà il “Summer Party”. La festa avrà inizio alle 18 tra piazza Erbe e i portici di piazza Concordia con la musica di Radio Circuito 29, nota emittente radiofonica che animerà la serata. Presso la caffetteria “Manto” e la gelateria “Rosa” si potrà assistere allo spettacolo sorseggiando un fresco cocktail o gustando un buon gelato. Per l’occasione il ristorante “Materia Prima” ha pensato una degustazione di ostriche e champagne. Sarà inoltre possibile prenotare un tavolo presso la vicina e panoramica “Terrazza San Lorenzo”. Collaboreranno all’evento il negozio di calzature “La Regina”, così come quelli di abbigliamento e accessori “Concordia 15” e “Jeanseria”. “L’evento – dichiara Fabio Rosa – è aperto a tutti coloro che hanno voglia di divertirsi e di ascoltare buona musica”. (Dario Anzola)