Via ai Cred estivi, anche per bimbi ucraini

MANTOVA Dal 20 al 30 aprile sarà possibile iscriversi ai Cred infanzia, tradizionali attività ricreative estive per bambini dai 3 ai 6 anni, promosse dal Comune nei mesi di luglio e agosto. Sei i centri aperti nelle scuole dell’infanzia “Ferrari”, “Montessori”, “Frank”, “Rodari” e “Sawyer”. Le iscrizioni si accoglieranno online all’indirizzo pubblicaistruzione.comune.mantova.it.

Per iscriversi è necessario essere in regola con i pagamenti dei servizi educativi e scolastici erogati dal Comune.

«Il Cred infanzia è un servizio fortemente voluto dall’amministrazione per garantire durante l’estate e la chiusura delle scuole – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Serena Pedrazzoli – un prezioso servizio ricreativo-educativo in grado di rispondere all’esigenza di conciliazione vita familiare-lavoro. I nostri bambini avranno la possibilità di vivere giornate allegre e in sicurezza, caratterizzate da una proposta ludico-ricreativa ed educativa di qualità, all’insegna del divertimento e della relazione. Quest’anno naturalmente questa opportunità è aperta anche ai bimbi profughi dall’Ucraina ai quali, in collaborazione con i servizi sociali, garantiremo la migliore modalità di accesso, perché possano iniziare a recuperare serenità divertendosi e facendo amicizia con altri bimbi».

Per quanto riguarda i Costi settimanali (esclusa la mensa) il Cred prevede una quota fissa settimanale calcolata su base Isee: 10,40 euro di fisso per i residenti con Isee compreso tra 5.164 e 10.329 euro. 12 euro di fisso per i residenti con Isee compreso tra 10.329 e 15.493 euro. 20 euro di fisso per i residenti con Isee oltre 15.493 euro. 33,60 di fisso per i non residenti. Il fisso settimanale part time (orario 7.30-13.30) prevede 7,80 di fisso per i residenti con Isee compreso tra 5.164 e 10.329 euro. 9,00 di fisso per i residenti con Isee tra 10.329 e 15.493 euro. 15 di fisso i residenti con Isee oltre 15.493 euro. 25,20 di fisso per i non residenti.