Api energia guarda al futuro

MANTOVA Il Consorzio Api Energia è un punto di riferimento per le 130 aziende consorziate che beneficiano delle condizioni economiche e contrattuali che si riescono ad ottenere grazie al potere dell’aggregazione e alle competenze della struttura. L’unione fa la forza è la logica alla base dell’attività di una struttura nata più di 20 anni fa, che fa capo ad Apindustria Confimi Mantova e che accorpa consumi annui pari a 150 milioni di KW. “La forza del Consorzio – afferma il Presidente Luigi Marani – a maggior ragione in questo momento di forte instabilità delle materie prime e di conseguenza anche del mercato elettrico e del gas, deve essere proprio quella di supportare e guidare le aziende con l’obiettivo di cogliere le migliori opportunità che si potrebbero presentare”.

Il Consorzio Api Energia ha avviato nel maggio del 2022 una trattativa che ha portato all’estensione della collaborazione con il fornitore ENEL ENERGIA, partnership che in questi ultimi anni ha permesso il raggiungimento di importanti obiettivi.

“Il Consorzio non si è mai fermato, superando la crisi energetica che continua a persistere – aggiunge Matteo Guarnieri, responsabile Api Energia – abbiamo lavorato con la passione, l’entusiasmo e la dedizione che ci contraddistingue, e nel 2024 abbiamo tanti progetti da realizzare e tante idee da sviluppare”.

Per governare questo periodo di instabilità assoluta il Consorzio ha deciso di investire in strumenti e piattaforme che permettano di analizzare e consultare in tempo reale i dati andamentali per riuscire ad assicurare la migliore politica energetica per tutti i consorziati. L’uso di queste piattaforme e l’analisi degli indici consente agli imprenditori la disponibilità delle informazioni più aggiornate per prendere le decisioni che garantiscano la tutela delle aziende consorziate.

“Abbiamo voglia di far crescere ulteriormente il Consorzio per arrivare ai 200 milioni di KW di consumo annuo, obiettivo sfidante ma raggiungibile con l’impegno di tutti – incalza Marani – cercheremo di far comprendere l’importanza della programmazione per combattere l’instabilità del mercato, ci focalizzeremo sulle comunità energetiche e creeremo un gruppo di acquisto gas per supportare le aziende”.

Nel contesto attuale il Consorzio è al fianco degli imprenditori per raggiungere tutti insieme i migliori risultati, mettendosi in discussione ogni giorno con spirito critico nell’ottica di migliorarsi e fornire ai Consorziati nuovi servizi, nuove opportunità. Il tutto sempre con lo stesso entusiasmo e la passione con cui gli imprenditori quotidianamente affrontano i problemi, motivati a non arrendersi alla prima difficoltà. La sfida dei prossimi mesi sarà crescere ulteriormente con l’obiettivo di arrivare ai 200 milioni di KW annui di consumo, oltre che valorizzare e dare risalto a tutte quelle tematiche legate al mondo dell’efficienza, alle fonti rinnovabili, alla sostenibilità e alla mobilità elettrica.

Il consiglio è formato dal presidente Luigi Marani (Lodi srl), dalla vice èresidente Simona Rebecchi (Rebos oleodinamica srl) e dai consiglieri Daniele Bandioli (Calzificio nuova virgiliana srl), Oscar Beschi (Beschi snc) e Marcella Manni (Manni spa).