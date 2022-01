Eleonora Buratto e l’OCM per un doppio omaggio

MANTOVA “Tempo d’Orchestra” apre a un repertorio inconsueto e amatissimo: venerdì 21 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Mantova, l’Orchestra da Camera di Mantova torna a cimentarsi con il repertorio del teatro musicale e propone al pubblico una serata di grande fascino e attrattiva, che pone al centro della scena il soprano Eleonora Buratto e affida la direzione al maestro Sesto Quatrini.

Oficina Ocm rende così omaggio a una cantante che porta il nome di Mantova, città culla dell’opera lirica, nei più grandi teatri del mondo. Dopo il debutto avvenuto al festival di Salisburgo nel 2009, nel “Demofoonte” di Luigi Cherubini diretto da Muti, la carriera del soprano mantovano Eleonora Buratto ha preso il volo su scala internazionale tra Scala di Milano, Regio di Torino, Arena di Verona, Wiener Staatsoper, Teatro Real di Madrid, Metropolitan di New York e Lyric Opera Chicago, Opera House di Londra, Liceu di Barcellona, Palau de Les Arts di Valencia.

L’Orchestra da Camera di Mantova stabilisce in questa serata la sua prima collaborazione con questa affermata cantante che presterà il suo talento a pagine di Mozart e di tre grandi maestri italiani: Verdi, Puccini e Mascagni.

Eleonora Buratto, 39 anni, il cui repertorio sta ampliandosi rapidamente nei maggiori teatri del mondo, gode anche dei favori della critica; di lei è stato scritto che “quando attacca una frase è come se si entrasse in un altro territorio, quello della pura musicalità, in cui la tecnica perfetta e il timbro luminoso si sposano alle emozioni del cuore”. Lei, entusiasta, racconta: “È una grande gioia per me tornare a cantare a Mantova, la mia amata città natale. Ho cantato al Teatro Bibiena nel 2016, l’anno di Mantova Capitale della Cultura. Ora torno con grande orgoglio, a ripresentarmi dopo anni incredibilmente significativi per la mia crescita artistica. Mi esibisco per la prima volta con l’Orchestra da Camera di Mantova, una delle realtà più apprezzate del concertismo internazionale, per l’occasione diretta dall’amico Sesto Quatrini, un direttore che stimo moltissimo, impegnato nei maggiori teatri, anche direttore artistico del Teatro dell’opera Nazionale Lituana di Vilnius. Gli ho chiesto di accompagnarmi per questo concerto nel quale canterò Arie di Mozart, Verdi e Puccini. Il maestro Quatrini dirigerà altri brani degli stessi autori, oltre agli intermezzi di “Cavalleria Rusticana” e “Suor Angelica” e ai preludi di “Nozze di Figaro”, “Ballo in maschera” e “Traviata”. Sono grata al Maestro Fabiano di avere inserito in cartellone questo programma inusuale per l’Orchestra da Camera di Mantova, sicura che insieme ci divertiremo e faremo ottima musica. Sarà il nostro omaggio all’opera, nella città dove l’opera è stata rappresentata sin dagli inizi della sua gloriosa storia e dove mi auguro di poter tornare più spesso perché qui ho le mie radici personali e musicali”.

“Conosco Eleonora dal 2016, stavo lavorando al Metropolitan di New York e lei lì stava cantando Norina nel Don Pasquale – le fa eco Sesto Quatrini –. Da subito ho provato grande ammirazione per le sue grandi doti vocali e attoriali, ed oggi sono più che felice di essere stato invitato proprio da Lei a salire sul palco del Sociale insieme. Per me sarà un doppio debutto, la prima volta a Mantova e con l’Orchestra da Camera di Mantova. Sarà un programma popolare ma di non facile esecuzione sia per la voce che per l’orchestra e tantomeno per il direttore, ma sono certo che il pubblico lo amerà così come lo amiamo profondamente Eleonora ed io”.

Il concerto sarà preceduto, giovedì 20 gennaio 2022, da un incontro di avvicinamento all’ascolto che porrà Eleonora Buratto in dialogo con Angelo Foletto, giornalista e critico musicale. L’appuntamento, inserito nel ciclo “ParoleNote” a cura dell’Associazione Amici dell’OCM, si terrà nel Foyer del Teatro Sociale, a partire dalle ore 18 (ingresso libero; prenotazione consigliata alla mail boxoffice@oficinaocm.com).

I biglietti per assistere al concerto (30 euro platea, 24 euro palco, 20 euro loggia, 15 euro loggione, 10 euro under 30) e sono in prevendita online su ocmantova.vivaticket.it, alla biglietteria di Oficina OCM in piazza Sordello 12 (lunedì-venerdì, ore 10-13 e 15-18; T. 0376 360476) e in teatro venerdì dalle ore 19.45.