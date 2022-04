Tir in fiamme in A22: coda di 6 chilometri e chiuso l’ingresso Sud tra Mantova Sud e Pegognaga

MANTOVA Fino a sei chilometri di coda e chiusura dell’ingresso di Mantova Sud direzione Sud dell’A22 dalle 15.30 per un Tir che ha preso fuoco tra Mantova Sud e Pegognaga. L’allarme è scattato intorno alle 15. Il conducente di un autotreno ha visto del fumo che usciva dl vano motore del suo mezzo e ha subito accostato. Il tempo di mettersi in salvo e l’abitacolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è quindi scattato poco dopo le 15. Sul posto stanno ora intervenendo i vigili del fuoco con gli ausiliari dell’Autobrennero e il personale della ditta EuropAssistance per il recupero di ciò che rimane del mezzo pesante andato a fuoco. Sulle cause dell’incendio queste sarebbero dovute a un guasto all’impianto elettrico della motrice.