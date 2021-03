Festa della donna, tanti appuntamenti in settimana

MANTOVA Tutta la provincia di Mantova si tinge di giallo quest’oggi. No, nessun riferimento a cambiamenti cromatici legati a indici Rt e altre situazioni poco simpatiche che abbiamo ormai tristemente imparato a conoscere. Stiamo parlando del giallo acceso che ci riporta alla mente il colore della mimosa, fiore simbolo della giornata odierna, la Festa della Donna, che sarà celebrata con una lunga serie di appuntamenti nei vari angoli del territorio virgiliano. Appuntamenti, si intende, in formato web; ma forse non c’era nemmeno bisogno di sottolinearlo per l’ennesima volta. Veniamo invece agli eventi in calendario. A Suzzara, da oggi fino a venerdì, la Commissione Pari Opportunità, sulla propria pagina Facebook, proporrà una serie di videoclip tratti da film famosi su atlete che hanno rotto gli schemi distinguendosi in discipline tradizionalmente maschili ed il centro culturale Piazzalunga lancerà la rassegna di invito alla lettura “Le viaggiatrici della Storia”, a San Giacomo delle Segnate sarà leggibile on line il decimo numero del periodico della biblioteca, interamente dedicato all’universo femminile, mentre a Sermide e Felonica la biblioteca proporrà sui propri social una bibliografia tematica in rosa. Pegognaga ricorderà Maria Zuccati, da sempre in prima linea nella difesa e nella tutela dei diritti delle donne, con un’intervista inedita del centro culturale “Livia Bottardi Milani” ed in contemporanea ci sarà il lancio del video dedicato agli storici manifesti dell’UDI (Unione Donne d’Italia), a Bozzolo è attesa la premiazione del concorso fotografico “Il cuore delle donne”, a Poggio Rusco invece sono stati invitati nei giorni scorsi tutti i cittadini ad inviare pensieri, storie, lettere, ricette, libri, film e disegni dedicati alle donne, con gli elaborati che saranno pubblicati oggi sulla pagina Facebook della biblioteca Comunale “Arnoldo Mondadori”. Interessante quello che accadrà a Medole, dove sarà distribuita a tutte le donne una cartolina dono, mentre alle 20 avrà luogo il reading poetico e musicale con la poetessa Laura Betulla ed il trio del Quartetto Bazzini, il tutto sui canali social del municipio. Restando in ambito musicale, da segnalare il concerto in streaming dei Musicanti ‘dla Basa a San Benedetto Po e quello di Borgo Mantovano, alle 20.30, con l’esibizione degli allievi della Scuola di Musica Oltrepò Mantovano, in un mix di suoni e musiche che accompagnano ed esaltano il mondo al femminile. Per quanto riguarda il capoluogo, infine, da segnalare il convegno virtuale di Asst Mantova alle 13.30 su Facebook per parlare di screening con Hpv Test assieme alle professioniste dell’anatomia patologica, seguito alle 15 dal convegno sul sito web della Cgil interamente dedicato alla figura di Lidia Menapace e alla questione della parità di genere. Federico Bonati