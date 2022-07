Francesco Meli sarà Alfredo Germont all’Arena di Verona

Francesco Meli, che nella sua carriera ha cantato più di cinquanta volte come Alfredo, torna nella amata Arena di Verona per esibirsi nelle recite del 15 e del 22 luglio sotto la direzione di Marco Armiliato. La Traviata in scena in questi giorni al 99° Arena di Verona Opera Festival è l’ultimo allestimento di Franco Zeffirelli, poi scomparso a pochi giorni dalla prima: presentato all’Arena per la prima volta nel 2019, viene ripreso quest’anno e riproposto ancora nell’ampio palcoscenico per cui è stato ideato, con i costumi di Maurizio Millenotti, le luci di Paolo Mazzon e la coreografia di Giuseppe Picone. Nel cast ci sono Nina Minasyan (15 luglio) e Angel Blu (22 luglio) come Violetta, Amartuvshin Enkhbat (15 luglio) e Simone Piazzola (22 luglio) come Giorgio Germont, Lilly Jørstad è Flora, Carlo Bosi è Gastone, Nicolò Ceriani è il Barone Douphol, Francesca Maionchi è Annina.

Alfredo – dice Meli – è uno di quei ruoli che tanti tenori preferiscono evitare anche perché si canta molto ma si rimane un po’ defilati rispetto alla protagonista femminile, ma è un grande personaggio sul piano musicale e drammatico e ha un carattere notevole: è sanguigno e virile, ma paga l’ingenuità che gli deriva dall’essere molto giovane. Ho debuttato la parte nel 2009, l’ho ripresa da allora una decina di volte in giro per il mondo e qui in Arena nel 2011, 2013 e 2021, sono felice di far parte del cast chiamato a ripresentare quest’anno l’ultima Traviata di Zeffirelli