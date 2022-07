LIR Spa, arriva a Mantova il “laboratorio diffuso” hi-tech

LIR Spa ha già aperto al pubblico, a Bagnolo San Vito, il suo primo hub regionale

Analisi cliniche e diagnostica specialistica on demand, a casa o sul posto di lavoro

BAGNOLO SAN VITO – A Mantova è arrivato il “laboratorio diffuso” hi-tech e con esso la possibilità di effettuare finalmente analisi cliniche e diagnostiche specialistiche on demand, quindi direttamente da casa propria o sul proprio posto di lavoro, senza la necessità di fare file interminabili o di affrontare spiacevoli inconvenienti causati da appuntamenti mancati o non fissati a dovere.

LIR SpA (Laboratori Italiani Riuniti), network nazionale della diagnostica ambulatoriale, è nato solo nel 2019 ma è a tutt’oggi in continua ascesa. Superato l’importante banco di prova della pandemia, erogando tamponi e test sierologici a settori cruciali, quali il mondo dello sport e dello spettacolo, ha ulteriormente ampliato la propria offerta agli utenti, con prestazioni a contenuto scientifico-tecnologico sempre più elevato.

Ora, LIR Spa, giunge anche in Lombardia: ha già aperto al pubblico, a Bagnolo San Vito, il suo primo hub regionale destinato a servire cittadini, aziende, ospedali, medici e farmacie di comunità grazie ad una rete logistica e domiciliare già perfettamente attiva.

L’hub mantovano di LIR Lombardia è fornito di punti prelievo e laboratorio annesso, autorizzato e già operativo, in grado di processare campioni biologici e di erogare servizi ad alta complessità. È altresì collegato ad altri centri presenti nella regione, che passeranno da 20 – entro fine anno – fino a 50/70 nel 2024.

Il prossimo punto prelievi che verrà attivato a breve si troverà presso il Centro Commerciale “La Favorita”.

«Abbiamo ritenuto fondamentale aprire questa sede operativa in una regione per noi di particolare interesse, sia per le peculiarità del suo sistema sanitario sia perché spesso anticipa le tendenze di mercato», spiega Pietro Napolitano, Amministratore Delegato di LIR Lombardia e Consigliere di Amministrazione di LIR SpA. «Mi spiego meglio: nella regione lombarda la legislazione in ambito sanitario è fatta bene, nel senso che consente a noi operatori di lavorare con chiarezza e trasparenza soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione. D’altra parte, citando le parole di un mio caro amico, capo di gabinetto presso il Ministero della Salute di allora, “quello che succede in Lomdardia, presto o tardi succede in Italia”. Quindi, anche sotto questo punto di vista, questa regione rappresenta un laboratorio interessante».

A quale modello preesistente, se già ce n’è uno, vi ispirate o prendete come punto di riferimento?

«Certo che c’è, trattasi infatti del “modello di laboratorio diffuso”. Cosa s’intenda con questo concetto è presto detto: si tratta della capacità e possibilità, laddove è necessario, di raggiungere direttamente il paziente o il fruitore dei nostri servizi. Vero è che abbiamo in previsione l’apertura di un certo numero di punti prelievo nel territorio lombardo».

Qual è il valore aggiunto sul quale il cittadino può contare avvalendosi dei servizi LIR, oltre alla già citata fruibilità degli stessi?

«Facendo parte di un gruppo nazionale che ha grandi possibilità tecnologiche noi contiamo di portare nel territorio la miglior tecnologia possibile nella diagnostica di laboratorio, non dimenticando mai quello che è il fattore economico del servizio. A Mantova, disponiamo già di un ambulatorio mobile che raggiunge l’utenza ovunque si trovi, e che fa capo all’hub di Bagnolo dove vengono fatte fisicamente le analisi di laboratorio. All’hub si trovano quindi i biologi, i tecnici preposti, le attrezzature, i macchinari grazie ai quali si analizzano i vari campioni biologici, e dove si consegnano i referti (se non prevista la consegna telematica) o viene fatta la consulenza al paziente».

Se dovesse riassumere in un concetto quello che sta alla base del progetto LIR Lombardia, cosa si sentirebbe di dire?

«La cosa più importante è che i cittadini di Mantova e provincia siano portati a conoscenza di questo laboratorio, diffuso e già operativo, che permette loro di fruire di servizi high-tech direttamente dal loro domicilio. Il concetto alla base di tutto è che noi di LIR ci siamo, con strutture d’eccellenza, direttamente sul territorio, a disposizione degli utenti, per le loro esigenze, senza la necessità di muoversi. I singoli cittadini rimangono quelli che noi abbiamo più a cuore».

La sede sociale ed operativa di LIR Lombardia è in via Catania 1/E a Bagnolo San Vito (Mn). Telefono: 0376 1410557.

Per informazioni è possibile visitare il sito https://www.lirspa.com/