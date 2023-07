Giovedì cocktail protagonisti della serata #vascheincittà

Mantova Prosegue con successo la rassegna #vascheincittà, nata dalla collaborazione tra Comune di Mantova e Fondazione U. Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, con eventi che, a cura delle realtà del territorio, animano il centro storico di Mantova nei weekend e durante la settimana. Nell’importante cartellone di iniziative, il prossimo giovedì, in occasione del primo giorno di saldi estivi, arriva l’appuntamento speciale Giovedincocktail. A partire dalle ore 19 e per tutta la serata, sei flair bartender saranno presenti in centro città, ognuno in una postazione differente, che si esibiranno nella preparazione di drink ideati appositamente per l’occasione, attraverso la loro arte acrobatica che lascerà tutti a bocca aperta. American Grape, Aperol Fizz, Bitter Mule e Che mango vuoi? sono i nomi dei drink speciali a disposizione degli acquirenti. Durante la serata i negozi del centro storico rimarranno aperti tutta la sera in quello che sarà il primo giorno di saldi estivi 2023: un’occasione imperdibile e frizzante per trascorrere la serata in città e riscoprire il piacere di stare insieme.

Inoltre, in occasione del Giovedìncocktail e tutti i giovedì di ogni mese, parcheggiare al “Pradella Parking”, a cinque minuti dal centro storico, costerà, dalle 18 alle 24, solo 2 euro. L’incontro diventa l’occasione irripetibile per una serata in centro a Mantova da vivere sotto le stelle, approfittando dell’inizio dei saldi per passeggiare tra i negozi e fare shopping e vivere gli spazi del centro storico in un’atmosfera di festa. I flair bartender saranno presenti all’esterno dei seguenti locali: – Laboratorio, Piazza L.B. Alberti – Bar Caravatti, Piazza Erbe – Libenter, Piazza Concordia – Bar Italia, Piazza Marconi – Hemingway Cafè, Via Principe Amedeo – Cafè Noir, Corso Vittorio Emanuele II.