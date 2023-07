Strade più sicure a Motteggiana: meno un giorno alla riqualificazione

Motteggiana Avranno inizio nei prossimi giorni i lavori di manutenzione straordinaria dei percorsi stradali comunali di Motteggiana e frazioni. Il progetto finanziato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta un quadro economico pari a una somma di 330mila euro. Di seguito i tratti interessati: via Roma, da strada Argine Po alla provinciale 50, e dalla provinciale 50 all’incrocio con strada Don Mazzolari; via Don Mazzolari, dalla provinciale 50 fino all’industria Lithopack; via Gramsci, da via Roma all’incrocio con via Leopardi e via Filzi a Villa Saviola, da strada Argine Po all’incrocio di via De Gasperi e all’incrocio di via Terzani. «Grazie al lavoro di squadra – ha affermato il sindaco di Motteggiana Stefano Pelliciardi – siamo riusciti ad ottenere un significativo finanziamento di fondi Pnrr. Solo così possiamo attuare il progetto di manutenzione straordinaria delle strade: per questo mi sento di ringraziare il personale dell’area tecnica e dell’area affari generali e finanziari per il lavoro svolto». A tal riguardo, l’ufficio tecnico ha emesso apposita ordinanza che prevede l’istituzione del senso unico alternato e la chiusura al transito nelle vie interessate dai lavori dalle 7 alle 19 a partire da domani. Le lavorazioni che saranno eseguite riguarderanno per la maggior parte, i tratti interni ai centri abitati e comporteranno la fresatura del manto d’usura ammalorato, la posa di emulsione bituminosa e successiva posa in opera di conglomerato bituminoso.