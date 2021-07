“Recovery.net: laboratori per una psichiatria di comunità”, al Mignon il film “The Father”

MANTOVA – Il progetto “Recovery.net: laboratori per una psichiatria di comunità”, sostenuto da Fondazione Cariplo, organizza una serata, mercoledì 21 luglio alle ore 21.30, in collaborazione con il cinema Mignon, presso l’arena estiva di via Benzoni 22, con la proiezione del film “THE FATHER – Nulla è come sembra”.

Il progetto Recovery.Net coinvolge le città di Mantova e di Brescia, ed in particolare nel nostro territorio vede la partecipazione come partner di ASST di Mantova, consorzio di cooperative sociali Sol.Co. Mantova, associazioni di volontariato Oltre la Siepe e Alba.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere il benessere psicosociale della nostra comunità e muove dal concetto di Recovery, che significa “vivere la vita al meglio delle proprie capacità”. Il progetto, giunto quest’anno al suo terzo anno di attività, sta sviluppando sul territorio opportunità e percorsi finalizzati a sostenere la persona con disagio psichico grazie, da un lato, alla valorizzazione delle risorse della persona stessa e, dall’altro, attraverso tutte le risorse che le comunità locali possono mettere a disposizione.

La proiezione del film sarà preceduta da un momento di presentazione del progetto Recovery.Net per condividere obiettivi e iniziative future.

Prenotazione e prevendita: www.cinemamignon.com

info@cinemamignon.com – tel. 0376 366233