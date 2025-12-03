Giuseppe Bottani a Mantova: conferenza di Augusto Morari al Palazzo Ducale

Si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso l’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale di Mantova, la conferenza di Augusto Morari dal titolo “Giuseppe Bottani a Mantova” dedicata al noto pittore del Settecento. L’incontro, promosso da Palazzo Ducale, vuole presentare la figura dell’artista, raccontandone la storia e in particolare il suo ruolo nel contesto culturale mantovano del XVIII secolo, alla luce degli ultimi studi e ricerche.

Bottani nacque a Cremona nel 1717, ma la sua formazione avvenne dapprima a Firenze, presso Antonio Puglieschi e Vincenzo Meucci, e quindi a Roma, dove si trasferì nel 1735 per studiare con Agostino Masucci. Nel 1758 fu ammesso all’Accademia di San Luca e in quegli anni inviò pitture in molte città d’Italia e anche all’estero, ottenendo un crescente successo che gli valse le nomine ad accademico dell’Accademia del Disegno di Firenze (1762) e dell’Accademia Clementina di Bologna (1763), la direzione dell’Accademia del Nudo in Campidoglio (1764) e altri onori; il 29 maggio 1769 divenne direttore della Scuola di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Mantova. Qui trasferitosi, vi operò per tre lustri, morendovi il 24 dicembre 1784.

Bottani seppe incarnare gli ideali e la committenza del governo asburgico e dei suoi più alti dignitari, almeno dalla fine degli anni Sessanta del Settecento.

Il Palazzo Ducale di Mantova ha in serbo delle sorprese importanti circa l’artista, che saranno presentate in occasione della conferenza!

Augusto Morari, classe 1938, è membro del Comitato Scientifico di Palazzo Ducale di Mantova, restauratore, docente, artista ed esperto dell’arte mantovana del Seicento e del Settecento.

L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero da piazza Lega Lombarda. È gradita la registrazione via modulo google qui sotto o infopoint tel. 0376 352100 (mart-dom 8.30-13.30)