Bulbarelli: ‘La sicurezza non è terreno di bandierine politiche

L’approvazione all’unanimità della relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un passaggio importante e un segnale di responsabilità istituzionale”, dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli, componente della Commissione.

“Per oltre due anni abbiamo lavorato con serietà, ascoltando decine di realtà istituzionali, parti sociali, esperti e operatori. Da questo lungo e approfondito percorso emerge una consapevolezza condivisa: la sicurezza nei luoghi di lavoro richiede un impegno comune, continuo e concreto, non è un terreno di bandierine politiche”, prosegue Bulbarelli.

“La Commissione ha lavorato in un clima costruttivo e collaborativo. La relazione contiene indicazioni e raccomandazioni che potranno rafforzare ulteriormente le politiche regionali di prevenzione, formazione e controllo. È fondamentale che la Lombardia continui a rappresentare un punto di riferimento nazionale su un tema che riguarda la vita e la dignità delle persone”, conclude la consigliera.

I contenuti del documento rimangono secretati e saranno resi pubblici in occasione della convocazione della seduta d’Aula in cui sarà discusso, probabilmente in una delle prime sedute del nuovo anno 2026.