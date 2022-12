Accademia verdiana 2023, aperte le iscrizioni

PARMA Al via le iscrizioni alla VI edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano dell’Accademia Verdiana, il percorso formativo d’eccellenza rivolto a 12 giovani cantanti lirici promosso dal Teatro Regio di Parma e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2022- 17771/RER approvata con DGR n.1951/2022 del 14/11/2022), e realizzato in collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole, Accademia d’arte lirica di Osimo, Comune di Parma Assessorato alla cultura, Istituto nazionale di studi verdiani, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Teatro Due di Parma, Fondazione I teatri di Reggio Emilia.

Gli aspiranti allievi dovranno presentare domanda d’iscrizione entro domenica 22 gennaio 2023 all’indirizzo accademiaverdiana@teatroregioparma.it.

Le selezioni, articolate in una fase eliminatoria, una fase finale e un colloquio individuale, si svolgeranno dal 6 all’8 febbraio 2023 e l’esito sarà pubblicato su teatroregioparma.it giovedì 9 febbraio. I 12 candidati ammessi frequenteranno il corso a titolo gratuito, usufruendo di una borsa di studio di 1000 euro.

Rivolto a cantanti lirici diplomati presso le Istituzioni Afam o preparati da un insegnante privato, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che abbiano compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda, il Corso ha l’obiettivo di formare artisti lirici di alto profilo, offrendo loro una preparazione vocale, teatrale, musicale sotto la guida di alcuni tra i massimi interpreti del repertorio vocale verdiano di tutto il mondo, vocal coach, pianisti accompagnatori specializzati ed esponenti dell’universo manageriale musicale di spicco. Tra i docenti delle passate edizioni: Giovanna Casolla, Fiorenza Cedolins, Mariella Devia, Barbara Frittoli, Sonia Ganassi, Anna Pirozzi, Roberto De Candia, Vincenzo De Vivo, Michele Pertusi, Giulio Zappa.