Rugby Top 10 – Viadana, a Rovigo la settima sconfitta di fila

Rovigo Viadana si arrende al Rovigo nella prima gara del 2023. Un parziale pesante da recuperare, con le due squadre che vanno negli spogliatoi al 40′ sul 29 a 7. Nella ripresa la squadra giallonera fa la sua partita, complice anche il rosso di Swanepoel, ma non basta e lascia il Battaglini portando a casa 2 punti di bonus come consolazione.

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 32-27 (29-7)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Montemauri (3-0), 5’ m. Sironi tr. Montmauri (10-0), 14’ m. Tavuyara (15-0), 17’

m. Uncini tr. Van Reenen (22-0), 25’ m. Locatelli tr. Madero (22-7), 33’ m. Diederich Ferrario tr.

Montemauri (29-7); s.t. 45’ m. Madero tr. Madero (29-14), 54’ c.p. Madero (29-17), 57’ c.p.

Montemauri (32-17), 74’ m. Crea (32-22), 80’ m. Montilla (32-27)

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario (cap.); Lertora, Tavuyara (58’ Uncini), Van Reenen, Bacchetti; Montemauri (10’ Uncini-20’ Montemauri), Chillon (58’ Visentin); Casado Sandri (38’ Pomaro), Cosi (54’Stavile), Sironi; Munro (58’ Lubian), Steolo; Swanepoel, Giulian (49’ Cadorini), Leccioli (58’ Lugato). All.: Lodi.

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini, Dogliani (15’ Peruzzo), Crea, Madero (58’ Ferrarini), Di Chio, Locatelli (cap) (58’ Schinchirimini), Paolucci, Romanini, Caila (58’ Mannucci), Zottola (48’ Ruiz), Oubiña (56’ Mignucci), Denti Ant. (41’ Montilla), Tejerizo (36’ Fiorentini-41’ Tejerizo- 58’ Fiorentini). All.: Urdaneta.

Arbitro Manuel Bottino (Roma). Asisstenti: Alex Frasson (Treviso), AA2 Dante D’Elia (Bari)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso). TMO: Alan Falzone (Padova)

Note: Campo in buone condizioni, 10°, giornata nuvolosa. Allo Stadio presenti circa 1200 spettatori. Calciatori: Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 4/5, Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 1/ 2 ; Madero (Rugby Viadana 1970) 3/3; Ferrarini (Rugby Viadana 1970) 0/2. Cartellini: 25’ cartellino giallo a Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo), 33’ cartellino giallo Caila (Rugby Viadana

1970), 36’ cartellino rosso a Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo), 42’ cartellino giallo a Lertora (FEMI-CZ Rovigo). Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Rugby Viadana 1970) 2. Player of the Match: Stefano Sironi (FEMI-CZ Rovigo).