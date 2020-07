Sabbioneta, torna a regime il sistema bibliotecario ma restano chiusi i locali

SABBIONETA Se l’emergenza sanitaria ha rallentato l’ordinaria gestione di tutti i servizi bibliotecari, ora, con la graduale ripresa della normale attività, è tornato a regime anche il sistema nel suo complesso. Posticipato a fine luglio il versamento della quota di adesione annuale, che avrebbe dovuto essere versata nei mesi scorsi. Per Sabbioneta, che ha già provveduto al saldo, si tratta di 3.724 euro. La quota è calcolata in 80 centesimi di euro per abitante (3.331,20 euro in base ai dati anagrafici 2019), cui si aggiungono altri 7 centesimi per abitante per l’uso del software Clavis (per la gestione della biblioteca) e 160 euro per i Comuni che adottano il software Cafèlib, come Sabbioneta (per la gestione della navigazione internet). La fruizione dei locali, tuttavia, è ancora interdetta. Sono necessarie tutte le precauzioni e anche i libri devono essere sottoposti a sanificazione prima e dopo il prestito. (u.b.)