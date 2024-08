“Impresiones Latinas” apre gli appuntamenti in Piazza Alberti

Mantova Con il concerto di MantovaMusica di questa sera alle ore 21 tornano i tradizionali spettacoli del sabato del mese di agosto in Piazza Leon Battista Alberti. Eventi che travalicano i confini della musica classica e che ormai da anni caratterizzano l’estate mantovana, appuntamento fisso per chi rimane in città o per i turisti di passaggio. Il primo concerto, dal suggestivo titolo “Impresiones Latinas”, vede protagonista l’acclamato sassofonista argentino Javier Girotto insieme all’Ensemble Lumière, composto da Marco Fabbri al bandoneon, Carlo Cantini al violino, Christian Serazzi alla viola, Andrea Musto al violoncello, Lorenzo Gabellini al contrabbasso e Stefano Giavazzi al pianoforte. Il concerto è un percorso musicale che parte da Alberto Ginastera e arriva all’allievo Astor Piazzolla con sprazzi di contemporaneità di brani originali di Valendei e Girotto arrangiati appositamente per questa insolita formazione. L’Ensemble Lumière, gruppo cameristico versatile e poliedrico, nasce dall’incontro di musicisti di ispirazione classica, uniti dal desiderio di espandere la propria attività attraverso le diverse espressioni musicali del Novecento. In particolare si dedica con passione alla musica moderna di ispirazione popolare tramite la ricerca di brani di grandi compositori e pagine di autori meno noti. Nei suoi dieci anni di attività l’Ensemble Lumière ha suonato nei maggiori centri italiani ed esteri; di rilievo i concerti alla Munchner Philharmonie di Monaco, alla Arcub Hall di Bucarest e nei Festival di Vicenza, Urbania, Ancona, Rovereto, Bergamo, Trieste, Verona, Siena, Piacenza, Bologna. L’Ensemble collabora regolarmente con i cantanti Ruben Peloni, Eduardo Martin Troncozo e gli attori Matteo Belli e Laura Morante. Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba e compie le prime esperienze nelle bande e realtà musicali locali. L’avventura italiana di Javier Girotto inizia a 25 anni alternando collaborazioni con diversi gruppi jazz come strumentista, compositore e arrangiatore. Nel 1994 nasce il gruppo “Aires Tango”, con il quale pubblica 12 dischi in quasi 30 anni di collaborazione. Nel 2000 inizia la sua collaborazione con la prestigiosa Orchestre National du Jazz di Parigi. Nel 2002 entra a far parte del quartetto di Enrico Rava “Piano less”. Nel 2006, con la Parco della Musica Jazz Orchestra di Roma, registra il disco “Argentina: Escenas en Big Band” con sue composizioni originali. Nel novembre 2008 presenta insieme a Paolo Silvestri il “Concerto Latino” per orchestra sinfonica e sax soprano, composto da Silvestri per Girotto. Nel dicembre 2008 viene invitato dalla Jazz Orchestra of the Concertgebouw di Amsterdam per una tournée in Olanda e nell’agosto del 2010 è ospite della Big Band della Radio di Colonia per un progetto “Jazz tango” insieme a Gary Burton e Marcelo Nisinman. Nel 2012 realizza una tournée nei festival di jazz sudamericani insieme al chitarrista e pianista Ralph Towner. Nel settembre 2015 registra “Duende” con il suo gruppo Aires Tango e Ralph Towner. Nel novembre del 2016 cominciano dei disturbi alla mano sinistra, e per tutto il 2017 e metà del 2018 comincia una battaglia contro una patologia chiamata distonia focale del musicista, per fortuna risolta, dando così una ripartenza alla sua attività musicale con un tour in Argentina e Uruguay. Ha suonato e suona nei più importanti festival, teatri, rassegne e club italiani e del mondo.

Ingresso con biglietto: intero 12 euro / ridotto 8 euro / studenti 5 euro. Per prenotazioni ed ulteriori informazioni su tutti i concerti della stagione: email info@mantovamusica.com.