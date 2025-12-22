La magia del Natale accende il Blue Event’s: un pomeriggio da sogno con Babbo Natale

SAN GIORGIO BIGARELLO – Incontrare Babbo Natale. Poter trascorrere un pomeriggio a giocare con lui, lasciargli una letterina con scritti e desideri piccoli e grandi: questo sogno è diventato realtà a Mantova grazie all’iniziativa di Roxana, titolare del Blue event’s (via Legnaghese 22/L), che ha deciso di trasformare la sua nuova sala eventi in un angolo di pura meraviglia. Varcando la soglia della sala Blue Events, inaugurata lo scorso settembre, si respira per questa occasione speciale l’aria della folk art americana. Ogni dettaglio è curato per stupire: colori vivaci, ghirlande intrecciate, bastoncini di zucchero candito, fiocchi giganti e personaggi della fantasia che occhieggiano tra le luci scintillanti. Un ambiente suggestivo e sognante, pensato per accogliere le famiglie in un abbraccio di calore e festa. Già nella giornata di ieri, tantissimi bambini hanno affollato la sala, vivendo il loro momento da protagonisti. Tra una foto ricordo con Babbo Natale e la consegna dei regali, i piccoli ospiti hanno potuto gustare dolcetti e immergersi in un pomeriggio di giochi e spensieratezza. L’evento di Natale è solo un assaggio delle potenzialità di Blue Events. La sala è stata pensata come uno spazio flessibile, ideale per compleanni, feste private e appuntamenti speciali. Le formule sono studiate per adattarsi a ogni esigenza: è possibile affittare esclusivamente lo spazio, gestendo l’evento in autonomia; oppure ci si può affidare alla professionalità della cucina del Blue Bar, con buffet, pranzi o cene con carne o pesce.

Per chi non fosse riuscito a partecipare ieri, la magia continua. La festa si ripete anche oggi, dalle 18.00 alle 20.00. Un’ultima occasione per consegnare la letterina, scattare una foto indimenticabile e vivere lo spirito del Natale in un ambiente unico. Info e prenotazioni: i posti sono limitati per garantire a tutti i bambini la giusta attenzione. È necessaria la prenotazione del biglietto, al numero 3396654587.