Le stelle innamorate arrivano domani a Palazzo d’Arco

MANTOVA – Martedì alle ore 14.30 a Palazzo d’Arco i bambini potranno scoprire la storia delle stelle innamorate, che seguendo la magia del fiume che scorre nel cielo, la via Lattea, lì condurrà nel paese del Sol Levante. Un percorso nelle antiche leggende giapponesi, incontrando spiriti, dei e animali dello shintoismo e scoprendo, attraverso il mito, quanto sono vicine la cultura giapponese e quella occidentale.

Preziosi gioielli riveleranno i volti degli dei, demoni della natura potenti o benigni, gru, pesci e draghi e un filo di seta traccerà la via per incontrare Orihime, la principessa tessitrice e il suo innamorato. Una storia fatta di impegno e di amore, velata tuttavia da un’ombra che si dissolve durante la festa del Tanabata, la festa delle stelle. Il percorso si conclude con l’attività del tanzaku e con la creazione di uno speciale gioiello con il proprio animale portafortuna.

Costo (visita+laboratorio): 5 euro (bambini) 8 euro (ridotto speciale per adulto accompagnatore). Per ulteriori informazioni: T 0376322242 . E-mail biglietteria@museodarcomantova.it

E’ possibile acquistare il biglietto direttamente dal sito web www.museodarcomantova.it accedendo dal pulsante Prenota.