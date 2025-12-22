Il Rio Edizioni celebra il Natale alle Grazie tra libri e territorio

CURTATONE – Si è svolta la scorsa settimana alla Trattoria Da Claudio, alle Grazie di Curtatone, la cena di Natale de “Il Rio Edizioni”, appuntamento conviviale che ha unito editoria e racconto del territorio. Al centro della serata il tema degli “Outsiders”, declinato tra moda, arte, memoria e destini già scritti, con la presentazione di titoli del catalogo e il coinvolgimento di autori e curatori. Spazio anche al vivere in provincia, grazie alla pubblicazione che ha raccontato la storia di Palazzo Bonatti a Mantova: da dimora di famiglia a sede del Consorzio di Bonifica Garda Chiese. Presente anche il presidente della Provincia Carlo Bottani. A condurre l’incontro i direttori editoriali Giulio Girondi e Giada Scandola, in un clima informale e partecipato, tra libri, dialogo e tanta convivialità. (abb)