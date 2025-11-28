La Messa arcaica e le canzoni mistiche di Franco Battiato in Santa Barbara

Mantova Tornano “Le Meraviglie Cantate” promosse dall’Associazione Musicale Ricercare Ensemble con un nuovo importante e suggestivo concerto che si terrà domenica alle 21, nella Basilica di Santa Barbara dove sarà eseguita la “Messa Arcaica – Sacre sinfonie del tempo e canzoni mistiche di Franco Battiato”. A interpretare questa composizione, che esplora una spiritualità non circoscrivibile al solo contesto religioso, il coro da camera Ricercare Ensemble, promotore in pectore dell’evento, diretto dal Maestro Romano Adami con l’Apogeo String Orchestra di Mantova guidata dai violinisti prime parti Carlo Cantini e Luca Bertazzi. Al pianoforte Angelo Privitera, storico musicista che ha lavorato a fianco di Battiato per quasi 40 anni in tutte le sue opere, compresa la Messa Arcaica. Voce solista sarà Fabio Cinti, cantante, cantautore scrittore e interprete di rara sensibilità. Cinti ha lavorato a fianco del maestro Battiato negli ultimi dieci anni. Si affiancherà la voce solista di Marina De Liso, mezzosoprano, raffinata interprete di caratura internazionale (che sostituirà Benedetta Mazzucato). La “Messa Arcaica” di Franco Battiato è un’opera spirituale che fonde la struttura liturgica tradizionale con la sua ricerca musicale e filosofica. “Le recensioni sottolineano come l’esecuzione, caratterizzata da un’atmosfera meditativa e sospesa – ha detto il presidente e responsabile artistico dell’Associazione musicale Coro da Camera Ricercare Ensemble Massimo Vasconi –, sia un’esperienza profonda e spirituale. L’opera, composta per soli, coro e orchestra, è vista come un punto culminante della sua carriera musicale e spirituale. Inoltre, rappresenta una ricerca di bellezza, armonia e fluidità spirituale, seguendo gli schemi canonici della Messa, ma generandone una percezione diversa e meditativa”. L’evento musicale segue la struttura tradizionale della Messa, iniziando con il Kyrie e proseguendo con il Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei. L’esecuzione della “Messa Arcaica” a Catania nel 2017 è stato l’ultimo concerto di Franco Battiato, rendendola particolarmente significativa. L’opera viene riproposta ora per la prima volta a Mantova di mostrandone la continua rilevanza. A completare il programma musicale, dopo la Messa, verranno eseguiti brani dalle Sacre sinfonie del tempo e dalle “Canzoni Mistiche”, “L’ombra della luce”, “il Re del mondo”, “Un oceano di silenzio”, “Lode all’Inviolato”, “E ti vengo a cercare”, “La cura” e in conclusione dall’opera Gilgamesh “Exultet” per soli, coro e orchestra. Il concerto è sostenuto dal Comune di Mantova con varie fondazioni e sponsor privati. Ingresso: biglietto posto unico 25 euro; ridotto under 20 costo 15 euro. Per informazioni e prenotazioni posti riservati al numero telefonico 335 8255662 o via mail: ricercare.ensemble@libero.it