Confindustria – Dal lavoro alla comunità: rete che genera benessere

Mantova Nella sede di Confindustria Mantova si è svolto ieri l’incontro dedicato al Programma WHP – “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute”, promosso da Confindustria Mantova con ATS Val Padana nell’ambito del Festival del Libro e della Cultura Sportiva, moderato dal giornalista Giulio Cisamolo. Presenti i relatori Laura Rubagotti ed Elena Lameri (Ats della Val Padana) e Marco Bonfante (Responsabile Ambiente e Sicurezza Assoservizi Mantova), con il contributo introduttivo del vicepresidente Coni Lombardia Claudio Maria Pedrazzini. Pedrazzini ha ricordato il ruolo dello sport come leva educativa e sanitaria, sottolineando l’attesa per le Olimpiadi: «Siamo a 72 giorni dal via. Avremo circa un miliardo di persone che ci guardano. È un grande vantaggio e saremo prontissimi». Nella rete di Ats Val Padana: 273 sono le realtà complessive aderenti al programma WHP, di cui 115 nella provincia di Mantova. I distretti mantovani più attivi sono il Mantovano (52), l’Alto Mantovano (31). Il programma raggiunge un impatto complessivo di 36.789 lavoratori. Rubagotti ha illustrato l’inquadramento regionale del Programma WHP: «La nuova pandemia sono le patologie croniche. La maggior parte delle assenze sul lavoro è dovuta proprio alle malattie croniche, prevenibili con scelte di vita consapevoli». Ha inoltre evidenziato come «parlare di stili di vita significa migliorare non solo l’aspettativa, ma la qualità della vita». Nel suo intervento, Marco Bonfante ha richiamato il valore sociale delle imprese: «Un’azienda sana produce benessere non solo al suo interno, ma anche nella società. Portare questa cultura significa coinvolgere anche le famiglie dei lavoratori». Elena Lameri ha approfondito le opportunità della rete WHP: «Il luogo di lavoro è un ambiente fatto di persone e relazioni. Il movimento è una valida strategia per la salute mentale, perché riduce stress e migliora concentrazione e umore». Ha illustrato le buone pratiche: scale per la salute, gruppi di cammino aziendali, mobilità attiva e pause attive.