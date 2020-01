L’azione di Lupin oggi al cinema del Carbone

MANTOVA Azione, passione, crimine e… comicità! Dopo la pausa natalizia, domenica 12 gennaio

(ore 16.15) IL CARBONE DEI PICCOLI riprende la sua programmazione cinematografica con

LUPIN III – IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO, un vero e proprio film di culto dal ritmo

indiavolato che a più di 40 anni dalla sua uscita in sala non ha certo perso nulla del

suo smalto.

Firmato da Hayao Miyazaki, maestro indiscusso del cinema d'animazione giapponese, il

film vede Lupin e Jigen impegnati nell'organizzazione di un colpo sensazionale, il

furto delle preziose matrici che un potente falsario, il Conte di Cagliostro, tiene nel

suo castello. Arrivati sul posto però, i due si imbattono nella bella Clarissa, che a

tutti costi vuole fuggire dal crudele Conte a cui è stata promessa in sposa. Seppur

braccato dall'infaticabile ispettore Zenigata, Lupin decide di aiutare la ragazza,

trovandosi costretto ad affrontare un nemico insidioso.

Il carbone dei piccoli è organizzato con il sostegno del Comune di Mantova e di Tea

spa, e in collaborazione con Pingu's English Mantova e MantoBimbi.

Biglietti: intero 7 euro, ridotto soci cinema del carbone e under 25 5 euro. Tessera

famiglia 10 ingressi 35 euro (solo per i soci del cinema del carbone). La tessera può

essere utilizzata a scelta per tutte le proiezioni in programma.

Per informazioni: 0376.369860, info@ilcinemadelcarbone.it, www.ilcinemadelcarbone.it.