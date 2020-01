Al Verdi di Buscoldo l’Appassionante viaggio nel mondo del musical

BUSCOLDO (CURTATONE) – Continuano gli appuntamenti all’insegna della grande musica al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Buscoldo: oggi va in scena un “Appassionante viaggio nel mondo del musical” con artisti di grande talento. Lo spettacolo è in programma per le ore 17.

Dopo il grande successo del “Gran concerto di fine anno”, svoltosi il 29 dicembre, riprende il ricco cartellone artistico del “Verdi” che apre l’anno con l’allegria e le emozioni dei più bei musical di sempre che saranno magistralmente portati in scena da due cantanti lirici di livello assoluto, quali il soprano Linda Campanella ed il basso Matteo Peirone, artisti che negli ultimi anni hanno già avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico del teatro buscoldese. Ad accompagnarli, come sempre, l’orchestra dell’Accademia Internazionale di Canto Lirico “Città di Curtatone” diretta dal Maestro Daniele Anselmi, direttore artistico del “Verdi”.

Un appuntamento, insomma, che farà rivivere le emozioni dei più grandi musical di sempre, nella sua evoluzione nel tempo: questa forma di arte deriva, infatti, dall’opera poi adattata al gusto e al costume statunitense. Nello specifico lo spettacolo nasce da una commedia, in genere brillante e di ambientazione americana, nella quale sono presenti brani che appartengono ai generi della musica leggera, del jazz, oppure derivano dall’opera lirica e dal balletto. Un mix di linguaggi uniti tra loro grazie ad un’orchestrazione elegante e perfetta ed accattivante oggi portato sul palcoscenico ricreando la magica ed unica atmosfera di Broadway.

Il prossimo appuntamento targato teatro Verdi è in programma per il 9 febbraio alle 16,30 con “Una notte a Venezia”, operetta di Johan Strauss, con la regia di Alessandro Bracchetti.

Le prevendite sono ancora aperte: il costo del biglietto è di 15 euro, costo intero, e 12 per il ridotto. Per info e prenotazioni chiamare il teatro al numero 0376/410008.

Valentina Gambini