Mantova, Sabato 31 Luglio ‘Nati per la musica’, laboratorio musicale per bambini e bambine 0-18 e 18-36 mesi nel cortile della Biblioteca Baratta

MANTOVA Appuntamento a partire dalle 9.30 nel cortile della Biblioteca Mediatica Baratta con “Nati per la musica”, laboratorio musicale per bambini e bambine 0-18 e 18-36 mesi con Marina Ielmini della Scuola di musica Oltrepo’ Mantovano, organizzato in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana, Comune e programmi Nati per la Musica e Musica in Culla. La partecipazione ai laboratori è gratuita e ogni turno avrà un numero massimo di 5 bambini con genitore e avrà una durata di circa 30 minuti. Nel rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia, ogni bambino avrà un kit di strumenti personale che verrà affidato all’inizio del laboratorio e che resterà poi di sua proprietà. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una email a: barattapiu@comune.mantova.gov.it, oppure telefonando al numero 0376-352732.

Paolo Zordan