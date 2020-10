Reddito cittadinanza, Zolezzi (M5S): “Via ai Puc nei comuni della provincia”

MANTOVA Stando ai dati aggiornati al 25 settembre, sono 735 i comuni che in tutta Italia hanno approvato i Progetti di Utilità Collettiva.

Di cui 7 nella provincia di Mantova: Curtatone, Castelbelforte, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e Roncoferraro.

A livello territoriale parliamo ugualmente di buon risultato”, dichiara il deputato M5S Alberto Zolezzi.

“È innegabile che i PUC siano un’opportunità da sfruttare perché permettono a molte amministrazioni di provvedere a costo zero a lavori utili in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni”, aggiunge Zolezzi.

Che poi ricorda: “È indubbio che il reddito di cittadinanza deve essere perfezionato nell’interesse di tutti. È il motivo per cui, nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Conte ha incaricato il Ministro dell’Innovazione Pisano di creare una app per incrociare i dati tra percettori del reddito e offerte di lavoro, in modo di aumentare in maniera esponenziale il loro reinserimento nel mondo lavorativo”.