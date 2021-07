Quistello, Sabato 31 Luglio l’opera lirica al femminile con lo spettacolo ‘Lirichiamo!’ nel cortile della Biblioteca comunale

QUISTELLO Appuntamento domani sera alle ore 21.15 nel cortile della Biblioteca comunale con la rassegna “Sabato sera Musica e Parole” per l’opera lirica al femminile con lo spettacolo “Lirichiamo!”, con il mezzosoprano Anna Malavasi, il soprano Daniela Zerbinati e il maestro accompagnatore Claudio Sani. Il successivo appuntamento della rassegna “Sabato sera Musica e Parole” si terrà poi sabato 7 agosto alle 21.15 con “Emozioni & Vibrazioni in musica” con “Margherita Zerbini Soul Sensation’. Ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione. Informazioni ed iscrizioni presso la Biblioteca comunale di via Cesare Battisti nr. 44, tel. 0376-619974, email: biblioteca@comune.quistello.mn.it.

