mareMantova mette in scena “L’inganno felice” di Gioachino Rossini su Youtube

MANTOVA L’associazione AmareMantova ha messo in agenda un nuovo appuntamento culturale mercoledì 29 aprile alle 18.30 sull’omonimo canale Youtube. Si tratta dell’ultima produzione creata dalla medesima associazione “L’inganno felice” di Gioachino Rossini. L’opera è stata elaborata in un percorso artistico che appartiene al nuovo progetto nato da poco in casa AmareMantova. Il progetto ha preso il via dopo gli annullamenti degli spettacoli per l’emergenza sanitaria e grazie alla volontà degli artisti di dimostrare la loro vicinanza al pubblico mettendo on line gli spettacoli. Il cast partecipa da casa a distanza e gli spettatori possono seguire le rappresentazioni dal divano.