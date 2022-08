Musica e spettacolo per Festareggio all’aeroporto reggiano

REGGIO EMILIA La fine dell’estate sarà caratterizzata da grandi concerti ed eventi imperdibili all’Aeroporto di Reggio Emilia presso la nuova Arena Iren Green Park! Ritorna infatti Festareggio, la festa provinciale dell’unità, all’Aeroporto di Reggio E. e insieme ad essa arrivano grandi appuntamenti dal vivo con concerti imperdibili dal 24 agosto al 4 settembre. La maggior parte degli spettacoli sarà ad ingresso gratuito.

Si parte mercoledì 24 agosto con la grande inaugurazione dell’Arena ed il concerto gratuito dei NANOWAR OF STEEL, band di Roma ormai leader del panorama europeo folk-rock-metal. I Nanowar of Steel propongono brani caratterizzati da testi demenziali e da un suono che riprende riccamente il rock degli anni Ottanta, riproponendo anche brani già noti in versione demenziale.

Giovedì 25 agosto sarà la volta di una delle band reggiane più amate gli SPINGI GONZALES, la “Tribute band delle cover band” propone un genere unico ideando medley che spaziano dai tormentoni attuali a perle introvabili del passato.

Uno degli appuntamenti più attesi dai giovani sarà quello di venerdì 26 agosto col concerto gratuito dei ROVERE. Uno dei gruppi più amati del panorama indie-pop nazionale. Nati sotto l’ala protettrice dei Pinguini Tattici Nucleari, hanno raggiunto diversi dischi d’oro e milioni di streaming su Spotify. Il 1º maggio hanno preso parte al Concertone in piazza San Giovanni a Roma.

Sabato 27 agosto arriva WELOVE2000 il party anni 2000 più famoso d’Italia, ad ingresso gratuito. Cinque ore con la musica ed il divertimento che hanno fatto la storia di un decennio. Ospiti speciali durante la serata. Domenica 28 agosto MARABU’ MUSIC festival, il primo music festival dedicato allo storico locale di Reggio Emilia!

Una serata molto amata ed immancabile alla Festa dell’Unità è quella di lunedì 29 agosto con lo SPETTACOLO PIROTECNICO, un’ora di fuochi d’artificio aperti dallo show comico di ANTONIO GUIDETTI, il comico reggiano più amato.

Martedì 30 agosto sarà LO ZOO DI 105 a tenere banco gratuitamente all’Arena IREN Green Park. Ospiti della serata Paolo Noise e Wender con il loro spettacolo “I tamarri”, veri mattatori del noto show radiofonico. Oltre ad improvvisazione, sketch e battute presenteranno anche brani noti come “panico paura” e “stiamo come i pazzi”.

L’evento di spicco di tutto il palinsesto degli spettacoli sarà quello di mercoledì 31 agosto con CRISTINA D’AVENA e i GEMBOY in concerto. La regina delle sigle dei cartoni animati insieme alla band più irriverente per due ore di musica dal vivo all’insegna del divertimento e del buon umore. Sarà l’occasione perfetta per cantare tutti insieme le sigle che sono rimaste impresse nel nostro cuore. Alla inconfondibile voce di Cristina D’Avena si affiancheranno i Gem Boy, per portarci indietro nel tempo sulle note delle canzoni con cui siamo cresciuti. Prevendite su ticketone a 10 euro.

Altro nome molto atteso è quello di MAX ANGIONI, che, giovedì 1° settembre, presenterà il suo spettacolo comico “Miracolato”. Il comico emergente più in voga, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, approda all’Arena con il suo nuovo spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama italiano. Prevendite su ticketone a 10 euro.

Venerdì 2 settembre è il turno di DJ MATRIX dal vivo. Dj Matrix, pseudonimo di Matteo Schiavo, è uno dei dj più interessanti dell’italodance. Autore di successi da discoteca come “Voglio tornare negli Anni 90”, “Courmayeur” e “Baila como el Papu”, con la partecipazione di Alejandro “Papu” Gómez. Autore, inoltre, del singolo “Coro azzurro” che vede la partecipazione della cantante Arisa. La canzone viene realizzata per sostenere la Nazionale italiana di calcio agli Europei del 2020. Ad arricchire la serata i ragazzi di “prosperosa”, uno dei format reggiani in voga ormai da molti anni nei migliori club. Prevendite su eventbride.

Sabato 3 settembre, si terrà il format anni ’90 di maggior successo nel nord Italia denominato SEI UN MITO festival. Un salto nei mitici ’90 ad ingresso gratuito! Una notte tutta da ballare con il sound che ha caratterizzato il decennio che ha chiuso il millennio. Ospiti dal vivo la band tributo a MAX PEZZALI.

La chiusura dell’Arena IREN Green Park è affidata, domenica 4 settembre, a uno dei nomi più conosciuti del panorama nazionale: ELIO che presenterà lo spettacolo “Ci vuole orecchio”. Elio (all’anagrafe Stefano Belisari), noto frontman della band Elio e le storie tese, canta e recita Enzo Jannacci realizzando uno spettacolo capace di ricostruire, con rispetto e naturalezza, quel mondo comico e struggente appartenuto all’indimenticato cantastorie fantasista milanese. In cento minuti, una quindicina di canzoni e una manciata di brevi monologhi, con “Ci vuole orecchio”, Elio ha conquistato le platee dei più famosi teatri d’Italia. L’ingresso sarà gratuito con consumazione obbligatoria a 5 euro.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma dell’Arena IREN Green Park vi consigliamo di consultare il sito web: www.ilprogrammadellafesta.it