Ambiente a Mantova, sabato incontro nella sede del Parco del Mincio

MANTOVA Sabato 11 gennaio, ore 11.00, presso Piazza Porta Giulia, 10 Sala riunioni c/o Parco del Mincio, si terrà l’incontro pubblico “Ambiente a Mantova – Aggiornamenti situazione Pro-Gest”.

Un incontro che avrà come tema principale i ricorsi amministrativi in merito alle autorizzazioni per l’inceneritore e la stessa cartiera Pro-Gest, le questioni giudiziarie correlate e l’inquinamento dell’aria.

Parteciperanno come relatori:

Avv. Paola Brambilla e l’Avv. Paola Spadini (Comitati NO Inceneritore), Gloria Costani (Medici Isde), Alberto Zolezzi (portavoce M5S, Camera dei Deputati) e Michele Annaloro (Consigliere comunale M5S)