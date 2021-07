Online il programma di Festivaletteratura

MANTOVA Più di 400 scrittori e artisti coinvolti, oltre 230 appuntamenti in città tra incontri con autori, percorsi, letture, laboratori e spazi aperti tutto il giorno, a cui si aggiungono 3 installazioni web, più di 60 appuntamenti in radio e 15 giornali radiofonici in presa diretta con le strade di Mantova.

La versione digitale del programma contiene l’elenco e la descrizione di tutti gli appuntamenti dall’8 al 12 settembre, la mappa dei luoghi e tutte le informazioni necessarie per navigare il venticinquesimo Festival, ma non contiene tutto ciò che troverete nel catalogo cartaceo, a cui si aggiungerà una nuova sezione con una serie di contributi originali d’autore. Il catalogo, nella sua nuova e rivoluzionata veste cartacea, verrà presentato martedì 3 agosto alle 21 in Piazza Leon Battista Alberti (il nuovo catalogo cartaceo sarà in distribuzione gratuita per i soci Filofestival e in vendita al prezzo simbolico di 3 euro per tutti gli altri).

La serata di presentazione sarà animata dal concerto dell’organettista Alessandro D’Alessandro, già ospite a Festivaletteratura 2019, che suonerà in piazza alcune libere interpretazioni per organetto ‘preparato’ ed elettronica di alcuni classici della canzone d’autore. D’Alessandro proporrà, nella meravigliosa cornice di Piazza Alberti, le trasposizioni di alcuni classici nel linguaggio di un organetto che, nelle sue mani, sembra assumere ‘il respiro di un’orchestra’. Il suono intimo del suo strumento a mantice è sostenuto da un utilizzo molto personale dell’elettronica, dell’effettistica e dei loops in tempo reale; sovrapposizioni armoniche e ritmiche, suonate direttamente sull’organetto, attraverso un originale sistema di percussione dello strumento.

Durante la serata sarà come al solito sottoscrivere o rinnovare la propria tessera Filofestival.

programma2021