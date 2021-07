Suzzara, stasera ultimo appuntamento con Agorà Musica

SUZZARA Cala il sipario, questa sera, sulla stagione estiva di “Agorà in musica”, organizzata dal comune di Suzzara, da cooperativa Minerva, dal Bar L’Agorà e da Play School Music in quel del Parco delle Scienze e della Tecnica. Ad esibirsi, a partire dalle 21.30, sarà il duo composto da Mary Gaeta e Paolo Falchi, che proporranno al pubblico presente un concerto con ballate e cover di canzoni che vanno dagli anni Quaranta fino ai successi più recenti, il tutto riarrangiato in chiave jazz, soul e blues. Non mancheranno, inoltre, anche alcune composizioni della tradizione cantautorale francese. La serata è ad ingresso libero; per prenotazioni è possibile contattare il numero 347 3070228. (f.b.)