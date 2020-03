La Provincia convoca per il 16 aprile la conferenza di servizi per Progest

MANTOVA E’ convocata per giovedì 16 aprile la terza seduta della conferenza di servizi decisoria per l’impianto Progest di Mantova. La riunione, che si terrà nella sala del Consiglio di Palazzo di Bagno avrà lo scopo di acquisire il parere degli enti circa la compatibilità ambientale del nuovo progetto della Cartiera Progest (comprensiva della valutazione d’incidenza sui siti di Rete Natura 2000 e della valutazione ambientale “postuma” per gli interventi già realizzati dalla Società), alla luce della ulteriore documentazione depositata da Cartiere Villa Lagarina (ultimo invio lunedì 23 marzo 2020). E proprio sull’ulteriore materiale inviato negli ultimi giorni gli Enti dovranno esprimere un nuovo parere complessivo.

Considerata l’importanza della seduta, in quanto decisoria sul procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e degli altri procedimenti ad esso connessi viste le ricadute per il territorio e le implicazioni sociali, si auspica lo svolgimento della riunione nella modalità tradizionale alla presenza dei delegati rappresentanti degli Enti e delle agenzie ambientali, in modo tale da permettere un confronto ed una valutazione accurata di tutti gli interessi coinvolti. La sala individuata risulta idonea a garantire la distanza interpersonale, nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria in vigore vista l’emergenza Coronavirus.

La modalità di svolgimento della riunione sarà in ogni caso valutata e definita di concerto con tutti gli Enti partecipanti in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle ulteriori misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Nel caso in cui la modalità di svolgimento tradizionale non fosse perseguibile ed idonea, sarà in ogni caso garantito lo svolgimento della riunione in modalità videoconferenza.