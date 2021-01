Promozione innamorati al Parco Sigurtà

VALEGGIO Se cercate un regalo originale per San Valentino, ma anche per la festa del papà, per la festa della mamma o semplicemente per una gita tra amici, il Parco Giardino Sigurtà lancia la promozione “Speciale Innamorati”! Questo biglietto comprende l’ingresso al Parco per 2 persone e include 2 ore di noleggio di una golf-cart elettrica con un costo scontato del 50%. Il biglietto è valido tutti i giorni della stagione 2021 dal 7 marzo al 7 novembre, festivi inclusi.

Per acquistare il biglietto clicca qui: https://ticket.sigurta.it/biglietti

L’offerta è limitata.