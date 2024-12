Quanto dolore può causare la bellezza

MANTOVA I mantovani qualcosa circa le vicende di Amore e Psiche ne dovrebbero sapere. Se non altro per la sala che porta i loro nomi sita in Palazzo Te. Affrescata sulla base dei disegni di Giulio Romano. Nei quali si narra del banchetto di nozze tra i due splendidi giovani. Cui tutti gli dei furono invitati. Compresa Venere, madre di Amore e dea suprema nella villa gonzaghesca. Presente nei suoi differenti aspetti: quello seduttivo e quello portatore di una dose corposa di ira. E necessità di vendetta.

Soprattutto questa è la Venere narrata da Drusilla Foer sul palco del Teatro Sociale, tutto esaurito per l’occasione. Una madre tradita dal bellissimo figlio. Innamorato di una umana. Anzi: di una mortale. Così ci chiama Venere. Un po’ come gli inferiori di fantozziana memoria, così designati dai datori di lavoro.

Drusilla, si diceva, impersona la dea della bellezza e dell’amore. Un essere capriccioso. E tutto sommato solo. Che ha trovato, nella proposta scenica, qualcuno con cui condividere le proprie eterne giornate. Si tratta della stessa Psiche, interpretata da Elena Talenti. Non trascorrere una infinita esistenza in solitudine è, per tutte e due, già qualcosa. Sì perché anche la passione totalizzante tra i due sposi è sfiorita: più che divino lui alla lunga è diventato disumano.

Nella narrazione di Drusilla Foer naturalmente l’antichità del mito si intreccia con i giorni nostri: Venere vive a Parigi. E ci parla di ego, vanità, senso di colpa. Temi che non passeranno mai di moda.

Su tutto prevale la bellezza. Non quella che salverà il mondo, bensì quella che causa danni a profusione. Poiché eccessiva e incontrollata. Nel tempo è capitato.

Il tutto confezionato in uno spettacolo che non perde mai eleganza. Anche nel caso in cui ci si fosse aspettati qualcosa di diverso. I momenti di intrattenimento e di canto sono particolarmente riusciti.

La regia della pièce è scritta da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, per la regia di Dimitri Milopulos. Produzione artistica di Franco Godi per Best Sound. Produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative.

La rassegna Mantova Live Theatre è proposta e organizzata da Mister Wolf.

Ilaria Perfetti