Basket – Caserta esclusa, Serie A2 a 27 squadre: ecco il girone degli Stings

MANTOVA La serie A2 versione 2020/21 conterà 27 partecipanti. Il Consiglio Federale ha optato per non sostituire Caserta, esclusa su input della Com.Te.C., dando via libera soltanto al ripescaggio di Cento oltre alle 26 società aventi diritto alla partecipazione al primo campionato dilettantistico. Non è stata quindi concessa alcuna wild card ad Avellino e Salerno che erano pronte a subentrare.

Il girone B conterà dunque 13 squadre, con la retrocessa Pistoia e visto anche l’autodeclassamento di Agrigento e Imola in serie B. La Pallacanestro Mantovana, a meno di sorprese, sarà inserita nel girone A. La serie A2 a 27 squadre non vedrà certamente realizzarsi la fase ad orologio che era stata ipotizzata in una bozza inviata al Settore Agonistico. Toccherà alla Lnp la valutazione di possibili alternative per provare ad allungare il corso della stagione. Al momento sarebbero previste 26 partite per le società del girone Nord e solo 24 – in virtù dei due turni di riposo del girone a 13 squadre – per quelle del Sud. L’inizio della regular season è fissato al 15 novembre arrivando al 21 marzo che comporterà la disputa di sette turni infrasettimanali. Si prevede verosimilmente una retrocessione in meno rispetto alle 4 previste dal regolamento della stagione 2019/20 (la formula è ancora da ratificare ma dovrebbe scendere l’ultima del girone A e le due perdenti dei playout).

I POSSIBILI GIRONI

Girone A: Torino, Casale Monferrato, Biella, Tortona, Piacenza, Bergamo, Treviglio, Urania Milano, Orzinuovi, Mantova, Udine, Verona, Trapani, Capo d’Orlando.

Girone B: Pistoia, Ferrara, Forlì, Cento, Ravenna, Chieti, San Severo, Latina, Rieti, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma, Napoli, Scafati.