Truffa da 4mila euro su finto sito per camperisti: denunciati due pregiudicati

MANTOVA I carabinieri di Porto Mantovano, a conclusione di un’intensa e articolata attività investigativa, hanno denunciato un 53enne e un 54enne entrambi italiani della provincia di Pordenone, pregiudicati con specifici precedenti in materia di crimini telematici, accusati di aver ideato e realizzato una sofisticata truffa ai danni di un cittadino di Porto Mantovano. L’indagine, che si è avvalsa di indagini bancarie, ha permesso di smascherare un inganno ben congegnato e messo in atto attraverso un sito internet, che simulava la vendita di prodotti destinati ai camperisti. I due truffatori, in concorso tra loro, avevano creato un portale online dal volto apparentemente professionale e affidabile, progettato per attirare gli acquirenti interessati all’acquisto di articoli per il campeggio e la vita all’aria aperta. Il sito web era stato concepito per sembrare una piattaforma sicura e ben strutturata, con foto attraenti e descrizioni dettagliate dei prodotti, tanto da indurre i consumatori a fidarsi e ad effettuare acquisti senza sospetti. Gli autori del raggiro sono riusciti così a eludere i controlli ed a fare leva sulla buona fede dell’utente che, spinto da un’offerta apparentemente vantaggiosa, ha abboccato alla trappola effettuando così un acquisto da circa 4mila euro di materiale per il campeggio. Dopo aver effettuato il pagamento online, però, il malcapitato non ha mai ricevuto il prodotto acquistato. Le sue richieste di aggiornamenti e chiarimenti sono rimaste senza risposta. Ogni tentativo di comunicare con i venditori si è rivelato inutile. È a questo punto che l’uomo, insospettito dalla totale assenza di riscontro, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini: grazie agli strumenti di analisi informatica e di tracciamento delle transazioni bancarie, gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a risalire all’identità degli autori del raggiro, denunciati per il reato di truffa aggravata. Il contrasto a fenomeni come quello delle truffe telematiche è una delle priorità dell’Arma dei Carabinieri nel fronteggiare, in modo efficace, le nuove forme di criminalità legate al mondo digitale. In tale contesto, il comando provinciale dei carabinieri di Mantova invita i cittadini a prestare particolare attenzione quando si effettuano acquisti online. È fondamentale, infatti, verificare sempre la provenienza e l’affidabilità dei siti web su cui si effettua una transazione. In caso di dubbi è sempre meglio fare delle ricerche e, se necessario, chiedere consiglio alle forze dell’ordine.