Segni d’Infanzia, il clou con “On the road”

MANTOVA – Dopo l’esordio della giornata di ieri, la domenica di Segni New Generations Festival propone un pieno di appuntamenti, dalla mattina fino a dopo il tramonto. Se ieri lo avete perso, dovete assolutamente recuperare lo spettacolo “Hamelin” nella Sala delle Capriate alle 11.30 e alle 17.45, in cui si ripercorre la storia del noto pifferaio, tra fiaba e realtà, coinvolgendo gli spettatori nel grande rito del teatro. Qui gli artisti hanno deciso di sperimentare un’inedita fruizione della narrazione in cuffia che offre allo spettatore un’esperienza particolarmente coinvolgente e affascinante; insomma, da provare. Da non perdere, alle 16.30 al Teatro Ariston, “On the road”, un vorticoso mix tra poesia e discipline circensi, per raccontare la vita come cambiamento, incrocio di vite, fusioni di esperienze e collisioni di attimi, il tutto nello spirito della rivoluzione interiore raccolta nelle parole del libro cult di Jack Kerouac “Sulla strada”. Ai più acuti, naturalmente, non sarà sfuggito il riferimento nel titolo al capolavoro del “padre” della Beat Generation. Passiamo quindi alla Loggia del Grano che, alle 17, ospiterà “Altre visioni”, una sezione di spettacoli con soggetti e tematiche scelti dal gruppo dei Teen Ambassador, con il nobile scopo di aprire gli orizzonti delle nuove generazioni di spettatori, stimolando l’evoluzione costante di un immaginario inclusivo e capace di rispecchiare e coinvolgere tutto ciò che nel mondo fa rima con cultura. Sempre restando alla Loggia del Grano, alle 18.30, fortemente consigliato per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, c’è “Invincibili”, spettacolo della compagnia La Pulce che proporrà le storie di atleti che hanno vinto pur senza mai arrivare primi: da Ottavio Bottecchia, ciclista formidabile al Tour de France negli anni Venti poco considerato in Italia per le sue idee politiche, a Katherine Switzer che corse la maratona di Boston, allora vietata alle donne, fino ad arrivare all’incredibile storia della nuotatrice siriana Yusra Mardini, costretta a fuggire attraverso le onde dell’Egeo con la sola spinta di braccia e gambe. E per chi non potesse partecipare agli spettacoli in presenza, sulla piattaforma segninonda.org saranno visibili le dirette di “Vasi comunicanti” (10), “V.i.p.” (14), “Altre visioni” (17), “TXC – Teatro per corrispondenza” (19.30) e gli Spuntini Critici allo stesso orario.